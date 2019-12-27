СМИ: топ-менеджеры "Нафтогаза" получат $25 млн премиальных "за победу" над "Газпромом"

В пятницу "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, что, как пишет украинское издание " Страна ", автоматически сулит Коболеву и Витренко многомиллионную премию. Как известно, за победу в Стокгольмском суде им уже была выплачена премия в размере $20,7 млн с учетом налогов. Из них Коболев получил $7,9 млн, а Витренко - $6 млн. Эти деньги, как утверждает издание, топ-менеджеры отправили в США и Лихтенштейн родственникам. Оставшуюся часть премии, как пишет "Страна", - около $25,6 млн - им должны были выплатить "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша", что накануне и произошло.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" ранее принял решение выплатить 41 сотруднику компании премии на общую сумму $46 млн за то, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск компании к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Это решение вызвало резкую критику не только в украинском обществе, но и среди депутатов Верховной рады и в правительстве. В начале июля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту выплаты премии руководству "Нафтогаза". Дело в том, что первая часть премии была выплачена из бюджета "Нафтогаза", поскольку "Газпром" тогда не выплатил деньги и подал апелляцию на решение суда.

"Нафтогаз" подтвердил в пятницу получение от "Газпрома" платежа на сумму в $2,9 млрд. По подсчетам "Нафтогаза", суммарно по результатам транзитного арбитража он получил от "Газпрома" $5 млрд. "Нафтогаз" заявляет, что первую часть компенсации в размере $2,1 млрд он "получил в виде газа, который был поставлен "Газпромом" в 2014 году". "Нафтогаз" отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 год и заплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году. По информации украинской компании, нынешний платеж Газпрома включает погашение невыплаченной ранее части присужденной компенсации в размере $2,56 млрд, а также процентов, начисленных с момента оглашения решения 28 февраля 2018 года.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". В соответствии с этими договоренностями "Газпром" до конца декабря должен был выплатить "Нафтогазу" $2,9 млрд. Украина, в свою очередь, должна отказаться от требований об аресте активов и имущества "Газпрома" и от антимонопольных претензий на $7,4 млрд. Стороны также обязались отозвать взаимные иски, по которым нет окончательного решения.