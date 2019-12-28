Роспотребнадзор рекомендует не покупать парфюмерию у уличных торговцев

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор опубликовал перечень рекомендаций, которые следует учитывать при выборе парфюмерной продукции. Потребителям не стоит покупать продукцию у уличных торговцев, а также следует обращать внимание на информацию на упаковке, сообщается в субботу на сайте ведомства.

"[Рекомендуется] не приобретать парфюмерно-косметическую продукцию у уличных торговцев, в магазинах и павильонах, где до сведения покупателя не донесено фирменное наименование организации, адрес и режим работы. Нежелательно покупать косметику и парфюмерию в случае, если продавец не может показать документы, подтверждающую безопасность продукции, а также, если торговля осуществляется без использования кассовых аппаратов", - говорится в сообщении.

При выборе парфюмерии ведомство также советует обращать внимание на информацию на упаковке, которая должна содержать сведения о назначении продукции, состав, способы и условия применения, номинальное количество продукции, дату изготовления и срок годности, наименование изготовителя и его местонахождение. Кроме того, перед покупкой потребителю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом и другими свойствами товара.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что использование косметических тестеров на лице, глазах и губах небезопасно. "Для того, чтобы определить, как средство декоративной косметики будет выглядеть на коже, достаточно нанести на тыльную сторону ладони образец пудры, блеска для губ или тонального крема. Для нанесения необходимо воспользоваться одноразовым ватным диском или ватной палочкой", - сообщили в ведомстве.