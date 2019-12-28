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Аргентинские законодатели заморозили свои зарплаты из-за кризиса

Зарплата и командировочные заморожены на 180 дней

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 декабря. /ТАСС/. Председатели нижней и верхней палаты парламента Аргентины в пятницу подписали постановление о заморозке зарплат законодателей на полгода из-за экономического кризиса в стране. Об этом сообщил спикер Палаты депутатов (нижней палаты) Серхио Масса.

"Чрезвычайное положение [в экономической сфере] требует действий от всех секторов. Поэтому мы решили заморозить на 180 дней зарплаты и командировочные законодателей и сотрудников Палаты депутатов и Сената", - написал он в своем Twitter. К сообщению Масса приложил фотографию подписанного постановления.

Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 10 декабря в должность президента вступил левоцентрист Альберто Фернандес. На прошлой неделе парламент одобрил законопроект о чрезвычайном положении в экономической сфере, который предусматривает принятие комплекса мер, среди которых заморозка тарифов на коммунальные услуги, введение 30-процентного налога на покупку иностранной валюты для частных лиц, а также повышение экспортных пошлин.

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