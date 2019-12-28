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Федеральное авиационное управление США оштрафовало Lufthansa на $6,4 млн

Причиной стало выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствовали федеральным авиационным правилам

ТАСС, 28 декабря. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США назначило немецкой авиакомпании Lufthansa штраф в размере более $6,4 млн. Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте ФАУ, у компании было 30 дней на официальный ответ, срок истек в пятницу.

"Федеральное авиационное управление США назначает гражданский штраф в размере $6 428 000 авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG <...> за предположительное выполнение почти 900 рейсов, которые не соответствуют федеральным авиационным правилам", - говорится в пресс-релизе.

ФАУ сообщает, что Lufthansa осуществляла полеты в аэропорты Сан-Диего и Филадельфии и из них, несмотря на отсутствие разрешения американского регулятора. Иностранные авиакомпании могут использовать для своих регулярных рейсов только аэропорты, которые перечислены в эксплуатационных спецификациях ФАУ.

В новость была внесена правка (07:39 мск) - передается повторно, первый абзац приводится в новой редакции: срок ответа истек

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