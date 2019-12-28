Российская рыбопромышленная группа "Антей" вложит 7-9 млрд рублей в расширение флота

ПЕКИН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Российская компания "Антей" планирует инвестировать от 7 млрд до 9 млрд рублей в строительство семи рыболовных судов. Об этом в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил президент группы компаний "Антей" Иван Михнов.

"На Дальнем Востоке и на северо-западе России будем строить семь судов. Каждое судно стоит свыше 1 млрд рублей, поэтому общие инвестиции составят от 7 до 9 млрд рублей", - сказал он. Как отметил глава предприятия, из-за недостатка судостроительных мощностей в России компании придется выступать не только заказчиком, но и подрядчиком. По словам Михнова, предприятие планирует строить суда по российским проектам.

"Если за пять лет справимся, то будет хорошо", - сказал он в ответ на вопрос о том, сколько компании потребуется времени для постройки всех судов.

В декабре 2018 года на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области состоялась церемония спуска на воду краболовного судна "Русь", построенного по заказу компании "Антей". "Русь" стала первым специализированным судном, предназначенным для ловли краба, строящимся в России. Оно было спроектировано конструкторским бюро завода "Пелла" совместно с заказчиком. Краболов имеет длину свыше 50 м, а его водоизмещение превышает 1900 тонн.

Судно оборудовано конусными ловушками, с последующей сортировкой, перезагрузкой и транспортировкой живого краба в цистернах с охлажденной забортной водой. Заказчик намерен добывать на новом судне до одной тысячи тонн краба ежегодно. Как отметил тогда президент "Антея", проект обошелся в сумму свыше 1 млрд рублей.

Группа "Антей"

Группа "Антей" является одной из крупнейших компаний РФ по добыче и переработке краба и рыбы. Предприятие ведет промысел в Охотском, Беринговом и Японском морях на Дальнем Востоке России, а также у побережья Антарктиды - в морях Росса и Амундсена. Поставки продукции осуществляются в Китай, Южную Корею и Японию. В настоящее время компания готовится пройти сертификацию по стандартам Морского попечительского совета (MSC).