В Карелии провели пробный запуск гидроагрегатов Белопорожских ГЭС

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 декабря. /ТАСС/. Пробный запуск гидроагрегатов на Белопорожских гидроэлектростанциях успешно провели в Карелии, говорится в сообщении, распространенном управлением пресс-службы главы республики в субботу. Проект по созданию ГЭС профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС.

"28 декабря были успешно проведены мероприятия по пробной прокрутке гидроагрегатов малых Белопорожских ГЭС в Кемском районе Карелии", - говорится в нем.

В сообщении также уточняется, что летом 2019 года для создания водохранилища для двух малых Белопорожских ГЭС перекрыли русло реки Кемь в Кемском районе Карелии, было окончено строительство грунтовой плотины, завершено строительство 32 км линий электропередачи.

Как сообщал ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, малые Белопорожские гидроэлектростанции в Карелии будут введены в строй в феврале 2020 года, на мероприятие приедут министры финансов стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Проект строительства малых гидроэлектростанций "Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2" в Кемском районе Карелии стал первым на территории России, который профинансирован Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Реализацию осуществляет компания АО "Норд гидро", общая сумма инвестиций составляет 11,8 млрд рублей, освоено уже 8,7 млрд рублей. Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт.

Запуск двух новых ГЭС позволит создать 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По прогнозам правительства региона, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений, а также позволит снизить стоимость электроэнергии в регионе.