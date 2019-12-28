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Bloomberg: совокупное состояние 500 богатейших людей мира выросло на четверть

По данным агентства, состояние самых состоятельных людей мира оценивается в $5,9 трлн
Описание
© Spencer Platt/Getty Images

ТАСС, 28 декабря. Совокупное состояние 500 самых богатых людей мира за 2019 год выросло на 25%, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

По его данным, состояние самых состоятельных людей мира оценивается в $5,9 трлн, что на $1,2 трлн больше, чем этот показатель в прошлом году.

172 американских миллиардера, среди которых числятся глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, увеличили показатель общего состояния на $500 млрд. Совокупное состояние богатейших представителей России выросло на $51 млрд за 2019 год.

Теги
США
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