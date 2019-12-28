Перевозки нефти, зерна и стройматериалов будут основными для порта Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти города завершают разработку концепции развития Севастопольского морского порта, как основные направления работы на первом этапе планируются перевозки нефти, зерна и строительных материалов, сообщил в субботу журналистам врио губернатора Михаил Развожаев.

Из-за введенных несколькими странами санкций для предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов Севморпорта сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. по итогам 2018 года.

"Мы хотим представить проект на сочинский [Российский инвестиционный] форум - концепцию, свое видение развития порта. Стратегия очень простая: порт надо оживлять как грузовой порт, что даст возможность развивать и другие направления", - сказал Развожаев, уточнив, что основные категории грузов для Севастополя - "это зерно, нефть, стройматериалы".

Он напомнил, что порт планировалось передать в федеральную собственность, но после смены руководства города в июле 2019 года это решение пересмотели. Сейчас разработкой стратегии развития занимаются городские власти, проводится инвентаризация имущественного комплекса.

Глава города отметил, что в наличии есть нефтяные и зерновые терминалы, мощности для перевалки строительных материалов, завоз которых по морю позволил бы снизить себестоимость строительства в Севастополе. "В отдаленной перспективе мы можем выйти на 15 млн тонн грузов [перевалки через севастопольский порт в год]. Мы ограничены местами, с которыми порт может взаимодействовать - в первую очередь это Сирия. Но Сирия может быть хабом для всего Ближнего Востока", - уточнил Развожаев. Он добавил, что в будущем возможно развитие других направлений: привлечение инвесторов на мощности порта, развитие рыбной ловли и переработки и другие.

В начале 2019 года власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в том числе планируется совместная работа в сфере высшего образования, грузовые поставки, культурное сотрудничество.