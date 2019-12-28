Глава Севастополя: город освоил средства ФЦП в 2019 году менее чем на 60%

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Севастополь на 56% освоил средства федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, заложенные на 2019 год, сообщил журналистам в субботу глава города Михаил Развожаев.

По данным дирекции по управлению ФЦП, исполнение программы в части развития Севастополя в 2018 году было на уровне около 61%. В октябре Развожаев заявлял, что по итогам 2019 года рассчитывает на кассовое исполнение годового плана программы на уровне 90%. При этом ранее власти города не раз сталкивались с тем, что начать тот или иной проект не удается в срок из-за того, что не сразу находится подрядчик для его исполнения.

"В настоящий момент по ФЦП кассовое [исполнение] - порядка 62%, освоение средств - 56%. Очевидно, что 40%, которые не добрали - крупные объекты: канализационно-очистные сооружения "Южные", три больницы, Камышовое шоссе", - сказал Развожаев.

Он пояснил, что проекты не были реализованы из-за проблем с подрядчиками. Контракты по реконструкции Камышового шоссе и строительству канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные" были разорваны. На первый объект в итоге нашелся исполнитель - госпредприятие "Севавтодор", для КОС "Южные" исполнителя найти пока не удалось - это планируется сделать до февраля 2020 года.

Подрядчиком для строительства трех медицинских учреждений (онкоцентра, больницы скорой медицинской помощи и инфекционной больницы) должна стать структура Ростеха. К работам она приступит, как ожидается, в следующем году.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Общий объем ее финансирования с учетом последних корректировок составляет 961,2 млрд рублей.