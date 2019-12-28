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Контракт на строительство онкоцентра в Севастополе планируют заключить в начале 2020 года

Подрядчиком проекта станет структура "Ростеха"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Севастополя заключат контракт со структурой "Ростеха" на строительство онкологического центра в начале 2020 года, сообщил журналистам в субботу врио губернатора Михаил Развожаев.

Ранее предполагалось, что подрядчиком станет компания "Сатурн", добившаяся этой возможности через суд. Однако компания не предоставила в срок необходимые документы, и власти города решили заключить договор на строительство со структурой "Ростеха".

"В первых числах декабря стало понятно, что компания не может предоставить банковское обеспечение, имеет финансовые сложности. Документы [на заключение договора со структурой "Ростеха"] подготовлены. До конца февраля, думаю, будет определен поставщик", - сказал Развожаев.

Онкологический центр будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. кв. м планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

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РоссияСевастополь
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