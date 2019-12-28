В Севастополе планируют повторно использовать воду, прошедшую очистные сооружения

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Проект канализационно-очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе, строительство которых приостановили из-за проблем с подрядчиком, планируется доработать, чтобы очищенные воды не уходили в море, а использовались для нужд города, сообщил журналистам в субботу врио губернатора Михаил Развожаев.

Крымский полуостров на протяжении многих лет снабжался пресной водой по Северо-Крымскому каналу. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина перекрыла канал в одностороннем порядке. Из-за этого на полуострове возник дефицит пресной воды.

"Пришли к выводу, что в действующем проекте есть вещи, которые могут не заработать с технической точки зрения", - сказал врио губернатора, отметив, что хотелось бы модернизировать проект. По его словам, существующим сейчас проектом "предусматривается, что 100 тыс. куб. м воды будет уходить в море".

"Очень важно [при корректировке проекта] предусмотреть возможность резервуарного накопления воды для технических нужд и рассмотреть замкнутый цикл использования - для технических нужд города. Сейчас существуют такие технологии очистки сточных вод, и она может использоваться и как питьевая", - отметил Развожаев.

Он уточнил, что строительство КОС пока не возобновилось - не удалось найти нового подрядчика, так как из-за отсутствия заявок не состоялся ни один конкурс. Сейчас руководство региона может само найти подрядчика, это планируется сделать до февраля 2020 года.

Ранее в правительстве Севастополя сообщали, что город ищет нового подрядчика для завершения строительства, с работавшей ранее компанией расторгнут договор. При этом проект сооружений нуждается в доработке. В бюджете 2020 года на проектирование и строительство необходимых городу канализационно-очистных сооружений "Южные" заложено 4,7 млрд рублей.

КОС "Южные"

В марте 2018 года подрядчик приступил к строительству канализационно-очистных сооружений "Южные", реконструкция которых предусмотрена в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Планируется строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. куб. м в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения "Южные" (125 тыс. куб. м), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Построить объект в ранее заявленные сроки не удалось, так как при реализации проекта возникли сложности, связанные с тем, что деньги, предназначенные для строительства очистных сооружений, оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело, которое сейчас передано в суд.

По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей на строительство КОС "Южные" был заключен с грубыми нарушениями. Пункт о казначейском сопровождении был исключен, хотя оно является обязательным условием при выполнении государственных контрактов, и аванс в размере более 2 млрд рублей был перечислен на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как того требует закон.

В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей, как сообщали в прокуратуре, уже были израсходованы "на цели, не предусмотренные государственным контрактом".