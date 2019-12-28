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Правительство Украины одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

Полномочия подписать соглашение возложены на министра юстиции Дениса Малюську
Здание Правительства Украины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Здание Правительства Украины
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром". Об этом в субботу сообщила пресс-служба украинского кабинета министров.

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"Одобрить проект мирового соглашения по иску ПАО "Газпром" к государству Украина, который рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)", - говорится в распоряжении на сайте правительства. Полномочия подписать данное мировое соглашение возложены на министра юстиции Дениса Малюську.

Мировое соглашение об урегулировании судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому" касается исков на сумму около $7 млрд. Министр энергетики России Александр Новак ранее на этой неделе заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссия
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