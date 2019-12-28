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Новгородские власти намерены привлечь около 500 млн руб. федеральных денег на развитие сел

На эти средства планируется построить жилье на селе, ремонтировать дороги, реализовывать проекты по благоустройству

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Новгородская область рассчитывает получить около 500 млн рублей федеральных средств на развитие сельских территорий, сообщил в ходе заседания правительства региона губернатор Андрей Никитин. На эти деньги планируется строить жилье на селе, ремонтировать дороги, реализовывать проекты по благоустройству.

"В этом году [2020 году] мы получим на развитие села почти полмиллиарда рублей, такое происходит впервые. Надо быть готовыми к этому, готовить проекты, проектно-сметную документацию, чтобы получить средства. Люди ждут реализации проектов, нам надо успевать делать все в срок и качественно", - передает пресс-служба правительства области слова Никитина.

Как пояснила на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская, в 2020 году планируется привлечь из федерального бюджета 256,5 млн рублей. Эти средства новгородские власти направят на строительство жилья на селе, проведение водопроводных и газораспределительных сетей, реконструкцию автомобильных дорог и реализацию 39 общественно значимых проектов в 14 районах региона. Кроме того, область рассчитывает получить финансирование в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на 2020-2025 гг.

С ее помощью новгородские власти намерены отремонтировать сельские дома культуры, школы и детские сады в Хвойнинском, Новгородском и Крестецком районах. Общая стоимость проектов - порядка 300 млн рублей.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.

Теги
РоссияНовгородская область
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