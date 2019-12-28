Новгородские власти намерены привлечь около 500 млн руб. федеральных денег на развитие сел

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Новгородская область рассчитывает получить около 500 млн рублей федеральных средств на развитие сельских территорий, сообщил в ходе заседания правительства региона губернатор Андрей Никитин. На эти деньги планируется строить жилье на селе, ремонтировать дороги, реализовывать проекты по благоустройству.

"В этом году [2020 году] мы получим на развитие села почти полмиллиарда рублей, такое происходит впервые. Надо быть готовыми к этому, готовить проекты, проектно-сметную документацию, чтобы получить средства. Люди ждут реализации проектов, нам надо успевать делать все в срок и качественно", - передает пресс-служба правительства области слова Никитина.

Как пояснила на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Новгородской области Елена Покровская, в 2020 году планируется привлечь из федерального бюджета 256,5 млн рублей. Эти средства новгородские власти направят на строительство жилья на селе, проведение водопроводных и газораспределительных сетей, реконструкцию автомобильных дорог и реализацию 39 общественно значимых проектов в 14 районах региона. Кроме того, область рассчитывает получить финансирование в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", рассчитанной на 2020-2025 гг.

С ее помощью новгородские власти намерены отремонтировать сельские дома культуры, школы и детские сады в Хвойнинском, Новгородском и Крестецком районах. Общая стоимость проектов - порядка 300 млн рублей.

Госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн должен быть выделен из федерального бюджета.