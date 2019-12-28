Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит единое правовое регулирование в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечал глава комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, закон направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия. Кроме того, документ определяет формы, условия и порядок осуществления государственной поддержки в данной области, устанавливает полномочия контрольных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия.

Закон определяет, что к субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичной и последующей переработкой в соответствии с законодательством РФ. При этом из сферы действия закона исключаются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство в целях, не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства, а также садоводы и огородники.

Документом устанавливаются требования к учету и хозяйственному использованию виноградопригодных земель, ведению федерального реестра виноградных насаждений, инвентаризации и паспортизации виноградных насаждений, безопасности продукции виноградарства. Вводится обязательное декларирование урожая винограда.

Предусматривается создание центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградовинодельческих зон. Порядок создания и деятельности таких комиссий будет определяться уполномоченным федеральным органом власти. Регламентируется деятельность саморегулируемых организаций (СРО) виноградарей и виноделов.

Кроме того, законодательно вводится понятие российской национальной системы защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. В целях противодействия незаконному производству и обороту винодельческой продукции вводятся специальные нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной.

Технология производства и господдержка виноделия

В документе содержатся технологические правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и запрещенные технологические приемы производства вина, крепленого вина, игристого вина. Также регламентируются особые требования к сырью и материалам, разрешенным к применению при производстве вина, крепленого вина, игристого вина, устанавливается классификация вин по содержанию сахара, определяются особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции.

Документ определяет формы господдержки виноделия. Предусматривается финансовая и имущественная поддержка субъектов виноградарства и виноделия, поддержка мероприятий обеспечения устойчивого развития виноградных насаждений, а также научно-исследовательской, научно-технической, инновационной и образовательной деятельности в области виноградарства и виноделия.

Господдержка будет оказываться продвижению на внутренний рынок и рынки иностранных государств винодельческой продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда.

Закон определяет виды обеспечения правовой охраны винодельческой продукции, а также порядок и способы осуществления саморегулируемыми организациями виноградарей и виноделов общественного контроля в сфере производства и оборота такой продукции.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. При этом устанавливается переходный период в части использования при производстве вина концентрированного виноградного сусла.