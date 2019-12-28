Путин подписал закон о закупке лекарств для лечения орфанных заболеваний за счет бюджета

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень орфанных (редких) заболеваний, финансирование лечения которых передано на федеральный уровень. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Согласно этому закону, Минздраву передадут полномочия по обеспечению лекарствами больных апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

По словам одного из разработчиков документа, главы комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского, в России 1518 человек страдают такими заболеваниями, в том числе 255 детей. Затраты на централизованную закупку лекарственных препаратов для этих пациентов, по оценке сенатора, составят около 2 млрд рублей ежегодно. Как добавил Рязанский, в перечне редких заболеваний, лечение которых финансируется за счет регионов, после вступления в силу закона останется еще 17 наименований.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.