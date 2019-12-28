Часть новгородских дорог планируют передать в федеральную собственность весной 2020 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 декабря. /ТАСС/. Новгородские власти рассчитывают завершить передачу более 450 км местных дорог в федеральную собственность во втором квартале 2020 года. Об этом в субботу сообщил заместитель председателя правительства области Станислав Шульцев в ходе очередного заседания правительства региона.

Ранее новгородские власти сообщали, что в федеральную собственность передадут трассы Крестцы - Окуловка - Боровичи - Устюжна и М-10 - Невель протяженностью более 450 км. Планировалось, что дороги получат новый статус к январю 2020 года. Необходимые документы в Росавтодор направили в сентябре 2019 года.

"Два транспортных коридора Крестцы - Окуловка - Боровичи - Пестово - Устюжна и Яжелбицы - Демянск - Марево - Холм до границы с Псковской областью. Протяженность - порядка 470 км. Ориентировочно в начале второго квартала [2020 года] будут переданы в федеральную собственность", - сказал Шульцев, который, по сообщению пресс-службы регионального правительства, назначен заместителем председателя правительства Новгородской области.

До этого момента Шульцев занимал должность министра транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития региона. По вопросу передачи магистралей в ходе заседания правительства он также пояснил, что изменения в перечень федеральных дорог планируется внести до 23 февраля, затем понадобится примерно полтора месяца на завершение процесса передачи новгородских трасс.

Как Шульцев ранее сообщал ТАСС, после получения федерального статуса магистрали будут капитально отремонтированы, что позволит сэкономить деньги областного дорожного фонда. Кроме того, эти участки станут фрагментом Северного широтного транспортного коридора, который соединит Вологодскую и Псковскую области. Власти считают, что для Новгородской области это дополнительные возможности для притока инвестиций и создания новых рабочих мест.