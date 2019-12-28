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Путин утвердил штрафы для застройщиков за причинение вреда водным биоресурсам

Вводятся санкции за планирование капитальных работ, предусматривающих негативное влияние на водные биоресурсы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон о новых штрафах для строительных компаний, которые при работе на объектах не компенсируют вред, нанесенный водным биоресурсам. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях - теперь строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов, внедрение новых технологических процессов "или осуществление иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания" без применения мер по их сохранению, повлечет за собой штраф для физических лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Кроме того, вводятся санкции за планирование капитальных работ, предусматривающих негативное влияние на водные биоресурсы, и последующее строительство без согласования с Росрыболовством. В таком случае штраф для физических лиц составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 8 тыс. до 10 тыс. рублей, для компаний - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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