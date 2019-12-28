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Путин подписал закон об аннулировании лицензии за проведение незаконных лотерей

Закон предусматривает обязательное размещение сведений о банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками игр

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал закон, усиливающий санкции за нарушение законодательства о лотереях для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон "О рынке ценных бумаг", в частности, дополняется положениями, в соответствии с которыми основанием для принятия Банком России решения об исключении сведений об инвестиционном советнике из единого реестра инвестиционных советников, а также аннулирования Банком России лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является "привлечение профессионального участника рынка ценных бумаг к административной ответственности за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр, за нарушение законодательства Российской Федерации о лотереях в части проведения лотереи без решения Правительства Российской Федерации о ее проведении".

Также законодательство об азартных играх предлагается дополнить нормами, предусматривающими проведение организаторами азартных игр отдельных видов таких игр исключительно в казино и залах игровых автоматов, расположенных в игорных зонах. Цель документа - более эффективно противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, говорится в пояснительной записке.

Организатор азартных игр в букмекерской конторе будет обязан предоставлять копию банковской гарантии не позднее 10 календарных дней после ее получения либо переоформления или информацию о прекращении обязательства по банковской гарантии в уполномоченный орган исполнительной власти, осуществляющий государственный надзор в области организации и проведения азартных игр.

Закон предусматривает обязательное размещение в доступном для посетителя игорного заведения месте сведений о банковской гарантии исполнения обязательств перед участниками азартных игр и информации о перечне документов, необходимых для представления требований об уплате денежной суммы по такой гарантии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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