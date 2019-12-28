Путин подписал закон, регулирующий ликвидационный неттинг в банкротстве

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование механизма ликвидационного неттинга, который является инструментом финансового рынка, позволяющим сокращать кредитные риски сторон по финансовым договорам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ликвидационный неттинг - специальный механизм подсчета окончательной суммы долга по совокупности финансовых сделок в рамках одного договора. Он позволяет сокращать кредитные риски сторон по финансовым договорам и способствует развитию финансового рынка.

Утвержденные нормы, в частности, устраняют неоднозначное толкование допустимости ликвидационного неттинга в рамках процедур банкротства. Кроме того, обеспечивается единообразное регулирование этого механизма в нормативно-правовых актах. Изменения вносятся в законы "О несостоятельности (банкротстве)" и "О банках и банковской деятельности".

Изменения коснутся защиты ликвидационного неттинга при оспаривании действительности одного или нескольких финансовых договоров, заключенных в рамках генерального соглашения (единого договора) или правил клиринга, исключения возможности необоснованного оспаривания ликвидационного неттинга, а также финансовых договоров, заключенных в целях обеспечения исполнения обязательств из производных финансовых инструментов, как сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одним кредиторам перед другими кредиторами.

Документ также закрепляет возможность использовать механизм ликвидационного неттинга в отношении нескольких нетто-обязательств, выявленных из различных генеральных соглашений (единых договоров) или правил клиринга.

Закон позволит сократить юридические риски для участников финансового рынка, что в итоге сократит их издержки и положительно отразится на привлекательности российского финансового рынка в целом, отмечается в пояснительной записке.