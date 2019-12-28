Путин подписал закон об ужесточении контроля над производством медицинского спирта

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Закрепляются требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте фармацевтической субстанции для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов или спиртосодержащих медицинских изделий, и отдельно - требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Так, закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А производить медицинский спирт теперь можно будет только путем разбавления этилового (сейчас это допускается делать либо таким способом, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании).

Производство этилового спирта для выпуска фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей.