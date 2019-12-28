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Газовый конфликт России и Украины

Глава "Нафтогаза" сообщил, что тексты соглашений по транзиту газа пока не согласованы

Борьба идет за каждую запятую, отметил Андрей Коболев
Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев Stephanie Lecocq/EPA
Описание
Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
© Stephanie Lecocq/EPA

ТАСС, 29 декабря. Российская и украинская стороны на переговорах в Вене к вечеру субботы не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа. Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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"Последние несколько дней наша команда работала с русскими над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет", - написал он на своей странице в Facebook.

Глава НАК отметил, что на переговорах обсуждаются три документа. Один из них - соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины ОГТСУ и "Газпромом" - определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также мирового соглашения, согласно которому обе компании признают урегулирование взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Переговоры между делегациями России и Украины в Вене продолжаются с четверга.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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