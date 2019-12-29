Ректор РАНХиГС: приоритетом экономики РФ является развитие конкуренции, а не приватизация

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Приватизация не решит проблем современной российской экономики, заявил в интервью ТАСС ректор РАНХиГС Владимир Мау. По его мнению, сейчас важнее заниматься развитием конкуренции.

"Скептично отношусь к приватизации на данном этапе, поскольку не вижу, какие перед ней могут стоять цели. Фискальных проблем в России нет - у нас устойчивая макроэкономическая ситуация. Политических рисков, когда путем изменения прав собственности надо укреплять позиции правительства, тоже не наблюдаю", - пояснил Мау.

При этом обеспечение прихода эффективных собственников невозможно без эффективной конкуренции и проведения последовательной демонополизации, подчеркнул он.

"Словом, никак не считаю, что мантра о приватизации - предпосылка к решению каких-либо задач в современной российской экономике. Но это не отрицает общего тезиса, что частная экономика в современных условиях эффективнее государственной", - заключил Мау.

Ранее правительство РФ одобрило план приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы. Он предусматривает приватизацию 293 предприятий, в том числе семи крупных - ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский порты, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", Кизлярский коньячный завод и "Совкомфлот".