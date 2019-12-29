Страховая компания выплатит компенсацию пострадавшим при крушении самолета в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 29 декабря. /ТАСС/. Казахстанская страховая компания Amanat выплатит страховки пассажирам авиакомпании Bek Air, самолет которой потерпел крушение 27 декабря близ Алма-Аты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице компании в Facebook в воскресенье.

"Amanat - страховщик Fokker-100 с бортовым номером UP-F1007 компании Bek Air. Самолет Bek Air, следующий из Алма-Аты в Нур-Султан, потерпел крушение утром 27 декабря. Ответственность владельца транспортного средства была застрахована в Amanat по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами", - информировали в компании.

По закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами" страховые выплаты получат пассажиры, которые получили вред здоровью, а также родственники, которые находились на иждивении погибших пассажиров.

Пассажиры, получившие увечье, травму или иное повреждение здоровья, получат выплаты до 200 месячных расчетных показателей (МРП, 200 МРП - $1,3 тыс.) в размере фактических расходов на лечение. Тем, кто в результате крушения получил инвалидность, оформят выплаты от 2500 МРП ($16,6 тыс.) до 5000 МРП ($33,3 тыс.). Cемьям, которые потеряли родных, выплатят по 5000 МРП.