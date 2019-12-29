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Газовый конфликт России и Украины

Украина и Россия в Вене возобновили согласование текста договора о транзите газа

Новый раунд переговоров между странами начался 26 декабря

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Делегации Украины и России в воскресенье в Вене продолжили работу над согласованием текста договора о транзите газа. Об этом сообщил руководитель компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель - финализировать все договоры", - написал он на странице в Facebook.

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Ранее глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщал, что к вечеру субботы сторонам не удалось окончательно согласовать тексты документов, отметив при этом "определенный прогресс". Он уточнял, что на переговорах прорабатывают три документа. В частности, соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Вене начался в четверг, 26 декабря.

Москва и Киев 20 декабря объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны также договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении в антимонопольном разбирательстве против "Газпрома" на Украине.

В субботу правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом". Оно касается урегулирования судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому "Газпрому" по искам на сумму около 7 млрд долларов. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее на этой неделе заявил, что стороны подпишут мировое соглашение 29 декабря, после чего будут отозваны все иски и сняты все аресты с имущества "Газпрома" в Европе.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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