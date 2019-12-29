Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия (ГУП и МУП), созданные до вступления в силу закона и действующие на конкурентных товарных рынках, будут ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

При этом запрет на создание ГУП и МУП не коснется случаев, когда оно предусмотрено федеральным законом, актом президента РФ или правительства. Исключение также составят унитарные предприятия, созданные в целях национальной безопасности и обороны, предприятия в разведывательной области, в сферах мобилизационной подготовки, транспортной безопасности, международных отношений, государственной охраны, внутренних дел, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, деятельности войск национальной гвардии РФ.

Кроме того, запрет на создание унитарных предприятий не распространяется на организации в области обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним местностях, в сферах обеспечения деятельности по развитию культуры, искусства и кинематографии и сохранению культурных ценностей, обеспечения деятельности за пределами территории РФ ряда федеральных органов исполнительной власти и корпорации "Росатом".