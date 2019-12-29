Представители России и Украины начали процесс подписания документов по транзиту газа

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Представители Украины и РФ в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа. Об этом сообщил в воскресенье министр юстиции Украины Денис Малюска в Facebook, опубликовав соответствующее фото подписания документа.

"Процесс подписания еще не закончен", - прокомментировал он событие. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон также разместил в Facebook фотографию, прокомментировав ее словами: "Процесс пошел".

Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев ранее сообщал, что к вечеру субботы сторонам не удалось окончательно согласовать тексты документов, отметив при этом "определенный прогресс". Он уточнял, что на переговорах прорабатывают три документа. В частности, соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Вене начался в четверг, 26 декабря.

Москва и Киев 20 декабря объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны также договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении в антимонопольном разбирательстве против "Газпрома" на Украине.

В субботу правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом". Оно касается урегулирования судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому "Газпрому" по искам на сумму около $7 млрд.