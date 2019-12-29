{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Представители России и Украины начали процесс подписания документов по транзиту газа

Новый раунд переговоров между сторонами начался 26 декабря

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Представители Украины и РФ в Вене начали процесс подписания документов, связанных с транзитом российского газа. Об этом сообщил в воскресенье министр юстиции Украины Денис Малюска в Facebook, опубликовав соответствующее фото подписания документа.

"Процесс подписания еще не закончен", - прокомментировал он событие. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон также разместил в Facebook фотографию, прокомментировав ее словами: "Процесс пошел".

На эту тему
История международного арбитражного спора "Газпрома" и "Нафтогаза Украины"

Глава компании "Нафтогаз" Андрей Коболев ранее сообщал, что к вечеру субботы сторонам не удалось окончательно согласовать тексты документов, отметив при этом "определенный прогресс". Он уточнял, что на переговорах прорабатывают три документа. В частности, соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом", которое определяет технические регламенты и правила взаимодействия между операторами. Кроме того, стороны работают над согласованием договора об организации транзита, а также мирового соглашения, в котором обе компании признают отказ от взаимных претензий.

Новый раунд переговоров делегаций России и Украины в Вене начался в четверг, 26 декабря.

Москва и Киев 20 декабря объявили о согласовании нового контракта на транзит газа сроком на пять лет и об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны также договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении в антимонопольном разбирательстве против "Газпрома" на Украине.

В субботу правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом". Оно касается урегулирования судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому "Газпрому" по искам на сумму около $7 млрд.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Промсвязьбанк перевел к себе на обслуживание более 80% компаний ОПК
По словам главы банка Петра Фрадкова, ПСБ уже сейчас имеет все ресурсы для обслуживания 100% сектора оборонно-промышленного комплекса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС