Козак: ответ России на санкции против "Северного потока - 2" будет взвешенным и адекватным

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Россия взвешенно и адекватно ответит на санкции США в отношении российских газопроводов, при этом "Северный поток - 2" будет достроен, невзирая на введенные Вашингтоном ограничения. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе "Вести недели" на телеканале " Россия-1 ".

"Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенное и адекватное решение", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном ответе России на американские санкции против "Северного потока - 2".

"Газопровод будет достроен, невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это сделать", - добавил он.

Козак отметил, что у США, которые ввели санкции в отношении российских газопроводов, "другое представление, когда речь идет о чужой энергобезопасности". "Если бы речь шла о собственной энергобезопасности, думаю, что решения принимались бы другие", - добавил он.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG - может достроить "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. По его словам, Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года.