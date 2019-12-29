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Козак: компромисс с Киевом по газу был тяжелым выбором, но помог избежать больших потерь

Ранее "Газпром" выплатил "Нафтогазу" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Договоренности по транзиту российского газа через Украину в Европу, включая выплату "Газпромом" $2,9 млрд "Нафтогазу" по вердикту Стокгольмского арбитража, стали тяжелым решением для российской стороны, однако позволил избежать худшего сценария. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.

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"Был выбор такой: между плохим и очень плохим. $2,9 млрд для "Газпрома", для нашей страны - тяжелое решение. - сказал он. - Но все вместе мы можем потерять значительно больше, несопоставимые суммы".

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировое соглашение по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" данной суммы.

Кроме того, в рамках договоренностей "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссия
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