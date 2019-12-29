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Путин и Меркель подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2"

Лидеры России и Германии также отметили прогресс на переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье по инициативе Берлина, подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2" и отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток - 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывающая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что оператор проекта - компания Nord Stream 2 AG - может достроить "Северный поток - 2" даже без участия иностранных подрядчиков и принадлежащих им трубоукладчиков. В течение нескольких месяцев в России будет проведена соответствующая организационная работа. По его словам, Минэнерго РФ ожидает запуска "Северного потока - 2" до конца 2020 года.

В настоящее время в Вене продолжаются переговоры "Газпрома" и представителей Украины по соглашению о транзите газа в Европу.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" $2,9 млрд.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссия
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