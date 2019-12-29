В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца 2019 года

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия пока не согласовали интеграционные дорожные карты по нефти, газу и налогам. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой, добавив, что до конца года, возможно, состоится контакт лидеров двух стран, чтобы найти решения по спорным вопросам.

"Три вопроса, которые в принципе были обозначены после последней встречи президентов в Санкт-Петербурге, они остаются на сегодняшний день. Это газ, нефть и определенные вопросы по налоговой карте. Поэтому надеемся, что до конца года еще будет какой-то контакт на уровне лидеров наших стран и они определят определенные развязки по этим темам", - отметил первый вице-премьер белорусского правительства в эфире телеканала "Беларусь 1".