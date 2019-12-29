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В Белоруссии рассчитывают на отмену роуминга с Россией с 1 сентября 2020 года

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что тарифы "не будут одинаковыми, но они будут отличаться на символические абсолютно величины"

МИНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен с 1 сентября будущего года. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Много дискуссий велось и с нашими операторами, и с российскими операторами. Но я рад, что регуляторы наконец-то договорились, и, действительно, такая договоренность существует - с 1 сентября следующего года роуминг между нашими странами будет отменен, и тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, они будут очень-очень близкими", - отметил Крутой.

Он уточнил, что тарифы на звонки "не будут одинаковыми, но они будут отличаться на символические абсолютно величины". "И можно сказать, что роуминг уже "умрет", - сказал первый заместитель премьер-министра Белоруссии.

Как заявил 22 декабря пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков со ссылкой на финальную версию подписанной сторонами дорожной карты, плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года. К этому времени должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" сообщил, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Белоруссией в 2020 году зафиксирована, однако это решение вступит в силу лишь в рамках пакетного соглашения.

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России с участием представителей профильных ведомств двух стран. 2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет шесть-девять месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что отмена роуминга потребует изменения в законодательстве двух стран.

Теги
БелоруссияРоссия
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