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Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей из-за различных неполадок

Отзыву для бесплатного устранения неполадок подлежат шесть моделей

СЕУЛ, 30 декабря. /ТАСС/. Южнокорейские автомобилестроительные компании Hyundai Motor и Kia Motors отзывают 640 тыс. автомобилей из-за различных дефектов. Об этом сообщило в понедельник национальное министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Согласно его данным, отзыву для бесплатного устранения неполадок подлежат шесть моделей. Это, в частности, минивэн Hyundai Grand Starex, небольшой грузовик Porter 2 и микроавтобус Solati, которые испытывают проблемы с нестабильной работой двигателя, а также паркетный внедорожник Kia Sorento, у которого обнаружены сбои в системе предотвращения лобовых столкновений.

Теги
Республика Корея
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