Hyundai и Kia отзывают более 600 тыс. автомобилей из-за различных неполадок

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

Сейчас в стране действует круглогодичная программа субсидирования полетов на Дальний Восток, благодаря которой приобрести льготный билет в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей

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