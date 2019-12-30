Компании с проектами на 10,3 млрд рублей претендуют на статус резидентов ТОР "Бурятия"

УЛАН-УДЭ, 30 декабря. /ТАСС/. Российские компании с проектами на общую сумму более 10,3 млрд рублей претендуют на статус резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия". Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор Управляющей компании ТОР "Бурятия" Тимур Будаев.

"Для расширения ТОР планируется включение 11 инвестиционных проектов на общую сумму более 10,3 млрд рублей. Это проекты в сфере агропереработки, логистики, промышленного производства, медицины, добычи полезных ископаемых. В результате реализации данных проектов планируется создание около 880 рабочих мест", - сообщил Будаев.

Он пояснил, что часть из этих проектов находится сейчас на рассмотрении в Минвостокразвития, некоторые - на стадии формирования необходимого пакета документов для включения в ТОР. Стоимость одного крупного проекта по производству мешочной крафт-бумаги на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате в Кабанском районе Бурятии - около 6 млрд рублей.

Еще один проект стоимостью более 1 млрд рублей - это создание в Улан-Удэ Центра ядерной медицины. Работа центра позволит выявлять заболевания на ранней стадии и повышать уровень исцеления от онкологических и кардиои кардиозаболеваний. С помощью циклотрона в Центре ядерной медицины будут производить радиофармпрепараты. Два инвестора, получившие в 2019 году статус резидентов ТОР "Бурятия", начнут строить свои объекты - птицеводческий комплекс и транспортно-логистический терминал - в 2021 году.

"Управляющая компания "ТОР "Бурятия" - дочерняя компания АО "Корпорация развития Дальнего Востока", создана для оказания помощи потенциальным инвесторам в подготовке документов, определении стратегий предприятий, в определении инфраструктурных и финансовых возможностей, в стратегическом планировании реализации проектов. Также Управляющая компания оказывает помощь резидентам по вопросам взаимодействия с региональными властями, также осуществляет поддержку во взаимодействии с институтами развития Дальнего Востока, в том числе с Корпорацией развития Дальнего Востока.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона распространились механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке. В июне 2019 года была создана ТОР "Бурятия", ее резидентами стали две компании, которые намерены построить крупное птицеводческое предприятие в Кабанском районе и транспортно-логистичеcкий комплекс в Кяхтинском районе на границе с Монголией, общая сумма инвестиций по этим проектам - около 5,5 млрд рублей. В июле в Улан-Удэ прошло совещание с вице-премьером, полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, он высказался по поводу недостаточного количества резидентов ТОР "Бурятия" и дал поручение активизировать работу по привлечению инвесторов.