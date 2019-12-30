{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мамонтовый центр в Якутии провел тестовые торги

Предполагается, что добытчики бивней мамонта смогут сдавать находки и получать всю стоимость за вычетом небольшого процента, который пойдет на функционирование аукционного дома
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Якутский мамонтовый центр провел тестовый электронный аукцион по торговле бивнями мамонта, сообщил ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов в понедельник.

"Мы уже запустили аукционный дом, провели первые тестовые электронные торги. Сейчас будем определяться, как итоговая конфигурация [мамонтового центра] будет выглядеть, где физически размещаться, по какой модели работать", - сказал Солодов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что надеется на принятие в 2020 году федерального закона об останках мамонтовой фауны, который позволит легализовать на территории РФ торговлю бивнями. Проект федерального закона "О рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны - особым природным ресурсом России" парламент Якутии разработал в 2017 году. С весны этого года власти региона сообщали о создании мамонтового центра, направленного на координацию добычи, переработки и экспорта коллекционных бивней мамонта в Якутии. Предполагается, что центр позволит упростить легальный экспорт, а также обеспечит справедливую цену мамонтовой кости на аукционах.

Предполагается, что добытчики смогут сдавать бивни в центр и получать всю стоимость за вычетом небольшого процента, который пойдет на функционирование аукционного дома. Также при желании жители могут сами участвовать в аукционе.

"Тема [мамонтового центра] сопряжена с законодательными и другими барьерами. Пока мы ее законодательно не урегулируем, мы, по сути, готовим почву. К тому времени, когда закон будет принят, мы сразу получим уже созданную инфраструктуру для осуществления торговли и прозрачных каналов поставок", - добавил Солодов.

Ежегодная добыча бивней мамонта в Якутии, на территории которой находится более 70% обнаруженных останков мамонтовой фауны, составляет порядка 100 тонн, при этом до 30 тонн добывают незаконно. Власти региона выступают за регулирование отрасли на федеральном уровне и на протяжении нескольких лет добиваются принятия закона о мамонтовой фауне. Рыночная стоимость бивня мамонта весом в 50 кг составляет около $15 тыс.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
Реклама на ТАСС
Частные инвестиции в центр "Долина Менделеева" на первом этапе составят 5 млрд рублей
Объекты первого этапа запустят в 2021 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС