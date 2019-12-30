Мамонтовый центр в Якутии провел тестовые торги

ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Якутский мамонтовый центр провел тестовый электронный аукцион по торговле бивнями мамонта, сообщил ТАСС председатель правительства региона Владимир Солодов в понедельник.

"Мы уже запустили аукционный дом, провели первые тестовые электронные торги. Сейчас будем определяться, как итоговая конфигурация [мамонтового центра] будет выглядеть, где физически размещаться, по какой модели работать", - сказал Солодов.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что надеется на принятие в 2020 году федерального закона об останках мамонтовой фауны, который позволит легализовать на территории РФ торговлю бивнями. Проект федерального закона "О рациональном пользовании ресурсами мамонтовой фауны - особым природным ресурсом России" парламент Якутии разработал в 2017 году. С весны этого года власти региона сообщали о создании мамонтового центра, направленного на координацию добычи, переработки и экспорта коллекционных бивней мамонта в Якутии. Предполагается, что центр позволит упростить легальный экспорт, а также обеспечит справедливую цену мамонтовой кости на аукционах.

Предполагается, что добытчики смогут сдавать бивни в центр и получать всю стоимость за вычетом небольшого процента, который пойдет на функционирование аукционного дома. Также при желании жители могут сами участвовать в аукционе.

"Тема [мамонтового центра] сопряжена с законодательными и другими барьерами. Пока мы ее законодательно не урегулируем, мы, по сути, готовим почву. К тому времени, когда закон будет принят, мы сразу получим уже созданную инфраструктуру для осуществления торговли и прозрачных каналов поставок", - добавил Солодов.

Ежегодная добыча бивней мамонта в Якутии, на территории которой находится более 70% обнаруженных останков мамонтовой фауны, составляет порядка 100 тонн, при этом до 30 тонн добывают незаконно. Власти региона выступают за регулирование отрасли на федеральном уровне и на протяжении нескольких лет добиваются принятия закона о мамонтовой фауне. Рыночная стоимость бивня мамонта весом в 50 кг составляет около $15 тыс.