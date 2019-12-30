ЯКУТСК, 30 декабря. /ТАСС/. Технопарк "Якутия" получил статус регионального оператора фонда "Сколково", благодаря чему его резиденты смогут эффективнее привлекать инвестиции и патентовать разработки, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.

Вице-президент фонда "Сколково" Юрий Сапрыкин в кулуарах Международного инновационного форума, который прошел 12-13 декабря в Красноярске, сообщал ТАСС, что региональных операторов "Сколково" до конца года планируется создать в Пермском крае и на Дальнем Востоке, а в 2020 году они должны появиться еще в трех-пяти российских регионах.

"Буквально на днях стало известно, что технопарк "Якутия" официально стал региональным оператором "Сколково". Многие резиденты смогут теперь получить резидентство "Сколково", и для этого теперь им не нужно переезжать в Москву. В Якутске они получат все преимущества нового статуса, в том числе налоговые льготы для резидентов "Сколково", смогут эффективнее привлекать инвестиции и патентовать разработки, будут участвовать в акселерационных программах и мероприятиях, проводимых фондом "Сколково", - привела пресс-служба слова министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.

Как отметили в пресс-службе министерства, в Якутии насчитывается 110 компаний-резидентов, которые работают в новом подразделении Технопарка Якутии - первом на Дальнем Востоке парке высоких технологий - IT-парке "Якутск". По данным пресс-службы, выручка компаний-резидентов за 2019 год составила 272 млн рублей.

Молодые ученые смогут участвовать в образовательных программах, инновационные проекты от Якутии на регулярной основе будут представлять на Russian Startup Tour, Startup Village и других мероприятиях, организуемых фондом "Сколково". "В итоге это должно привести к увеличению доли инновационных проектов в экономике республики, их прибыли, созданию новых рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

Государственное автономное учреждение "Технопарк "Якутия" создано в конце 2011 года. Технопарк как объект инновационной инфраструктуры республики призван обеспечивать территориальную концентрацию финансовых и интеллектуальных ресурсов для ускорения инновационного развития отраслей экономики.

О фонде

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в следующих областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и биомедицинские технологии. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900).

Региональный оператор может пользоваться всеми льготами, не выезжая из своего региона. Речь идет о налоговых льготах, возможности пользоваться всеми сервисами, доступными резидентам "Сколково", взаимодействии с партнерами фонда и доступе к оборудованию, а также сервисам поддержки экспорта и импорта. Налоговые льготы действуют в течение 10 лет или до тех пор, пока выручка компании не превысит 1 млрд рублей в год.