Главный индекс Токийской биржи достиг максимума почти за 30 лет

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Финальные в 2019 году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились в понедельник рекордным уровнем ключевого индекса Nikkei, который отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Он остановился на отметке 23656,62 пункта - самой высокой с 1990 года.

По сравнению с итогами финальных торгов 2018 года индекс подрос более чем на 18 п.п.

При этом по сравнению с уровнем в пятницу Nikkei ушел вниз на 181,1 пункта, поскольку инвесторы в последний день торгов стремились зафиксировать прибыль перед началом длительных новогодних каникул.