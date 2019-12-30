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Главный индекс Токийской биржи достиг максимума почти за 30 лет

Nikkei остановился на отметке 23656,62 пункта

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Финальные в 2019 году торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились в понедельник рекордным уровнем ключевого индекса Nikkei, который отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии. Он остановился на отметке 23656,62 пункта - самой высокой с 1990 года.

По сравнению с итогами финальных торгов 2018 года индекс подрос более чем на 18 п.п.

При этом по сравнению с уровнем в пятницу Nikkei ушел вниз на 181,1 пункта, поскольку инвесторы в последний день торгов стремились зафиксировать прибыль перед началом длительных новогодних каникул.

Теги
Япония
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