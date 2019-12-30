Вице-президент Сбербанка Шаров покидает банк

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Сбербанка, руководитель дирекции GR Андрей Шаров покидает свой пост в конце 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Андрею и его команде удалось выстроить эффективный диалог с правительством России, федеральными органами исполнительной власти и Банком России. При его участии реализовано большое количество стратегических проектов. Благодарю его за вклад в достижение высоких результатов Сбербанка и желаю дальнейших успехов", - прокомментировал уход зампред правления банка Анатолий Попов, слова которого приводятся в сообщении банка.

Как уточнил ТАСС источник из топ-менеджмента Сбербанка, уход Шарова является его личным выбором. "Он шесть лет проработал в банке, и уже хочет заняться другим проектом в малом бизнесе. У Андрея также есть предложение, связанное с проектами в госструктурах, но какой он примет в итоге выбор, он сам расскажет позднее", - отметил собеседник агентства.

Андрей Шаров присоединился к команде Сбербанка в 2014 году. Под его руководством было запущено более десяти программ льготного кредитования с господдержкой, разработанных и реализующихся совместно с Минэкономразвития, Минсельхозом, Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и другими федеральными органами.

В новость внесены изменения (10:21 мск) - уточняется имя зампреда правления Сбербанка во втором абзаце