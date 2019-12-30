Кабмин утвердил требования к компенсационным мероприятиям для улучшения качества воздуха

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении требований к компенсационным мероприятиям в рамках проведения эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в крупных промышленных центрах. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"В перечень компенсационных мероприятий для каждой территории эксперимента (городских округов Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита) включены мероприятия, направленные на улучшение качества атмосферного воздуха и не включенные в утверждаемый правительством России комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для территорий эксперимента", - говорится в документе.

Определены задачи, на решение которых должны быть направлены компенсационные мероприятия, в числе которых снижение уровня загрязнения воздуха, величина которого определяется показателями и результатами федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология"; снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ; снижение совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в воздух от уровня 2017 года; реализация экономически эффективного способа достижения допустимой концентрации приоритетных загрязняющих веществ в воздухе в расчете на единицу снижения концентрации загрязняющих веществ в воздухе для конкретного объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.

Согласно пояснительной записке, предприятия в таких центрах должны самостоятельно обеспечивать выполнение компенсационных мероприятий или оплачивать расходы на выполнение таких мероприятий.

Федеральный проект "Чистый воздух", входящий в нацпроект "Экология", направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Проект предусматривает снижение там к 2024 году совокупного объема вредных выбросов более чем на 20% по сравнению с 2017 годом.