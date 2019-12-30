{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Систему мониторинга качества воздуха создадут в 12 городах России

Данные о состоянии воздуха будут формироваться на основе сведений от Росгидромета, Роспотребнадзора и субъектов РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ приняло решение о создании информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в 12 промышленных городах России по национальному проекту "Экология". Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в понедельник.

В сентябре заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов сообщил, что информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в 12 российских городах, где данная проблема стоит наиболее остро, может заработать в 2020 году. Эта система будет работать в "режиме светофора" и будет доступна всем. По словам Низамова, прогноз и информация о текущей обстановке будут формироваться на основе данных от Росгидромета, Роспотребнадзора и субъектов РФ.

"Утверждены правила создания и эксплуатации федеральной государственной информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха в городах Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, а также перечень включаемой в нее информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание системы необходимо для управления качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, включая планирование, реализацию и контроль мер по снижению выбросов загрязняющих веществ.

К задачам информационной системы будут в том числе относиться расчет и оценка риска для здоровья человека, включая определение перечня приоритетных загрязняющих веществ и предоставление пользователям системы информации о загрязнении атмосферного воздуха. Информация будет размещаться на сайте Росприроднадзора.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года включительно и состоит из 11 подразделов, в том числе "Чистый воздух". В соответствии с этим федеральным проектом планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах. Также должна появиться эффективная система мониторинга и общественного контроля за состоянием воздуха.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты составили рейтинг природных катаклизмов, случившихся в 2019 году
Наиболее сильные удары стихии пришлись на США, Японию, Китай и Индию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС