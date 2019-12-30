Bloomberg назвал самых разбогатевших российских бизнесменов года

ТАСС, 30 декабря. Предприниматель Владимир Потанин стал самым разбогатевшим российским миллиардером в 2019 году. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

По оценке агентства, состояние бизнесмена за 2019 год выросло на $8,5 млрд и теперь оценивается в $28,2 млрд. Основу данной суммы составили акции "Норникеля" (Потанин владеет 30%).

В первую пятерку среди россиян также вошли президент "Лукойла" Вагит Алекперов (прирост за год на $6,2 млрд, до $22,3 млрд), глава "Новатэка" Леонид Михельсон (на $5,2 млрд, до $23,8 млрд), предприниматель Геннадий Тимченко (на $4,3 млрд, до $18,2 млрд), а также основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (на $3,5 млрд, до $21,3 млрд). Отмечается, что совокупное состояние 23 российских миллиардеров, представленных в рейтинге Bloomberg, выросло за год на $52,9 млрд.