{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg назвал самых разбогатевших российских бизнесменов года

Верхнюю строчку рейтинга занял предприниматель Владимир Потанин
Владимир Потанин Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Владимир Потанин
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ТАСС, 30 декабря. Предприниматель Владимир Потанин стал самым разбогатевшим российским миллиардером в 2019 году. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

На эту тему

По оценке агентства, состояние бизнесмена за 2019 год выросло на $8,5 млрд и теперь оценивается в $28,2 млрд. Основу данной суммы составили акции "Норникеля" (Потанин владеет 30%).

В первую пятерку среди россиян также вошли президент "Лукойла" Вагит Алекперов (прирост за год на $6,2 млрд, до $22,3 млрд), глава "Новатэка" Леонид Михельсон (на $5,2 млрд, до $23,8 млрд), предприниматель Геннадий Тимченко (на $4,3 млрд, до $18,2 млрд), а также основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (на $3,5 млрд, до $21,3 млрд). Отмечается, что совокупное состояние 23 российских миллиардеров, представленных в рейтинге Bloomberg, выросло за год на $52,9 млрд.

Теги
УкраинаТимченко, Геннадий НиколаевичАлекперов, Вагит ЮсуфовичПотанин, Владимир ОлеговичМихельсон, Леонид ВикторовичЛисин, Владимир Сергеевич
Реклама на ТАСС
Эксперты составили рейтинг природных катаклизмов, случившихся в 2019 году
Наиболее сильные удары стихии пришлись на США, Японию, Китай и Индию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС