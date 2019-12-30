Эксперты составили рейтинг природных катаклизмов, случившихся в 2019 году

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. / ТАСС/. В уходящем 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, прямые убытки от каждой из которых превышают $1 млрд. Об этом сообщила в воскресенье южноафриканская радиокомпания SABC со ссылкой на подсчеты международной гуманитарной организации Christian aid, оказывающей содействие пострадавшим при стихийных бедствиях.

Названы страны, которые наиболее опасны для человека во время стихийных бедствий

Среди природных катастроф 2019 года семь вызвали убытки в размере более $10 млрд каждая. Наиболее чувствительные удары стихии пришлись в уходящем году на США, Японию, Китай и Индию.

Самый крупный ущерб нанесли лесные пожары в октябре-ноябре в американской штате Калифорния - $25 млрд. При подсчетах потерь специалисты Christian aid учитывали страховые выплаты и иные прямые компенсационные платежи пострадавшим людям и компаниям.

На второй позиции с потерями в размере $15 млрд оказался обрушившийся в октябре на Японию тайфун "Хагибис". Однако если к убыткам прибавить размеры ущерба, нанесенного этой стране в сентябре тайфуном "Факсай", то сумма достигнет $24 млрд.

На третьей позиции по размеру убытков - $12,5 млрд - находится произошедшее с марта по июнь наводнение на Среднем Западе США, на четвертой строчке с размерами ущерба в $12 млрд разместился Китай, пострадавший от наводнений в июне-августе. Первую пятерку с $11,4 млрд замыкает ураган "Дориан", обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Наводнения в июне-октябре на севере Индии привели к убыткам в $10 млрд, ущерб на такую же сумму нанес в августе тайфун "Лекима" Китаю.