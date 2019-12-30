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Эксперты составили рейтинг природных катаклизмов, случившихся в 2019 году

Наиболее сильные удары стихии пришлись на США, Японию, Китай и Индию

ПРЕТОРИЯ, 30 декабря. / ТАСС/. В уходящем 2019 году в мире произошло 15 природных катастроф, прямые убытки от каждой из которых превышают $1 млрд. Об этом сообщила в воскресенье южноафриканская радиокомпания SABC со ссылкой на подсчеты международной гуманитарной организации Christian aid, оказывающей содействие пострадавшим при стихийных бедствиях.

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Среди природных катастроф 2019 года семь вызвали убытки в размере более $10 млрд каждая. Наиболее чувствительные удары стихии пришлись в уходящем году на США, Японию, Китай и Индию.

Самый крупный ущерб нанесли лесные пожары в октябре-ноябре в американской штате Калифорния - $25 млрд. При подсчетах потерь специалисты Christian aid учитывали страховые выплаты и иные прямые компенсационные платежи пострадавшим людям и компаниям.

На второй позиции с потерями в размере $15 млрд оказался обрушившийся в октябре на Японию тайфун "Хагибис". Однако если к убыткам прибавить размеры ущерба, нанесенного этой стране в сентябре тайфуном "Факсай", то сумма достигнет $24 млрд.

На третьей позиции по размеру убытков - $12,5 млрд - находится произошедшее с марта по июнь наводнение на Среднем Западе США, на четвертой строчке с размерами ущерба в $12 млрд разместился Китай, пострадавший от наводнений в июне-августе. Первую пятерку с $11,4 млрд замыкает ураган "Дориан", обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Наводнения в июне-октябре на севере Индии привели к убыткам в $10 млрд, ущерб на такую же сумму нанес в августе тайфун "Лекима" Китаю.

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Убытки Ирана от наводнений в марте-июне оцениваются в $8,3 млрд. Тропический шторм "Имельда", обрушившийся на американский штат Техас в сентябре, привел к убыткам в размере $8 млрд. Майский циклон "Фани" причинил Индии и Бангладеш ущерб в $8,1 млрд.

Наибольшее число погибших в результате стихийного бедствия в 2019 году отмечено на севере Индии в результате наводнений: там зарегистрировано 1,9 тыс. жертв.

Для Африки наиболее разрушительным стал тропический циклон "Идай", который с 4 по 21 марта дважды пронесся над территорией Мозамбика, Мадагаскара, Зимбабве и Малави, вызвав наводнения. В результате погибли 1,3 тыс. человек, стихия привела к сильным разрушениям. Больше других пострадал второй по величине город Мозамбика Бейра. В целом циклон "Идай" стал одним из самых разрушительных в современной истории Южного полушария, и нанес ущерб в размере $2 млрд.

В целом, отмечает Christian aid, уходящий 2019 год стал одним из самых неспокойных с точки зрения природных катаклизмов, нарушив нормальную жизнь десятков миллионов людей и вызвав огромный экономический ущерб.

Теги
ЯпонияСШАИндияКитай
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