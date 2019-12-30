Пострадавшие от засухи в Забайкалье аграрии получили почти 100 млн рублей компенсаций

ЧИТА, 30 декабря. /ТАСС/. Аграрии, которые пострадали во время летней засухи в Забайкальском крае, получили почти 100 млн рублей компенсаций. Как сообщила в понедельник пресс-служба губернатора, выплаты получили только те, кто ранее застраховал свои посевы.

Летняя засуха в Забайкалье уничтожила посевы на площади почти 40 тыс. га, из-за этого аграрии собрали лишь 106 тыс. тонн зерна - на 43% меньше, чем годом ранее. Урожай рапса сократился в два раза. Ущерб составил 218,2 млн рублей.

"Министерство сельского хозяйства Забайкальского края направило компенсационные средства аграриям, пострадавшим летом 2019 года от засухи. Сумма выплат по застрахованным посевам сельскохозяйственных культур составила 99,6 млн рублей. Выплата производилась из средств федерального бюджета на основании документов, подтверждающих гибель сельскохозяйственных культур. <...> Ущерб компенсирован в полном объеме 18 хозяйствам края", - говорится в сообщении.

Ранее краевой Минсельхоз отмечал, что лишь половина пострадавших хозяйств - 24 из 48 - застраховали свои посевы, а выплата компенсаций тем, кто не оформил страховку, не положена.