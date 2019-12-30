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"Яндекс" подал на "Афишу" в суд по интеллектуальным правам

Представители "Яндекса" и Rambler Group отказались от комментариев
Здание компании "Яндекс" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание компании "Яндекс"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Компания "Яндекс" подала иск в суд по интеллектуальным правам против ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group, владеет товарным знаком "Афиша"), следует из данных картотеки арбитражных дел.

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Согласно представленной информации, иск был зарегистрирован 27 декабря, предмет иска - экономические споры по гражданским правоотношениям. Сумма исковых требований не приводится. Третьим лицом выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Представители "Яндекса" и Rambler Group отказались от комментариев.

20 декабря Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к МТС в связи с использованием товарного знака "МТС.Афиша". Кроме того, претензии ООО "Компания Афиша" также были предъявлены к "Яндексу" из-за использования торгового знака "Яндекс.Афиша". Палата по патентным спорам рассмотрит этот вопрос 30 декабря, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе Роспатента.

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