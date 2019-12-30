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Оборот компаний АКИТ по итогам года превысит 4,2 трлн рублей

В интернете оборот превысит 650 млрд рублей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Суммарный оборот крупнейшего в России объединения в сфере онлайн-торговли Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2019 году превысит отметку в 650 млрд рублей в онлайне, общие розничные продажи составят более 4,2 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации.

"Суммарный оборот интернет-продаж членов ассоциации превышает отметку в 650 млрд рублей, общие розничные продажи составили более 4,2 трлн рублей (офлайн плюс онлайн), а общее количество сотрудников, занятых в компаниях, составило более 1 млн человек", - отметили в ассоциации.

По итогам 2018 года оборот интернет-продаж компаний АКИТ составил 492 млрд рублей. Таким образом, рост по итогам 2019 года составит 24,3%. Общий оборот ретейлеров АКИТ представила впервые.

По итогам года АКИТ стала самым крупным e-commerce объединением России. "В течение 2019 года к АКИТ присоединились 11 российских компаний. Сегодня ассоциация насчитывает 50 интернет-магазинов", - добавили в ассоциации. Среди членов объединения: "Детский мир", "Связной и Евросеть", "Перекресток", "М.Видео - Эльдорадо", "Ситилинк", "Снежная королева", "Спортмастер", "Юлмарт", Lamoda, Metro Cash&Carry, Ozon, Wildberries, "Рив Гош", "Почта России" и многие другие.

АКИТ была образована в 2012 году, как отмечает ассоциация, "для формирования справедливых принципов конкуренции и укрепления позиций добросовестных участников рынка e-commerce в России".

"Торговая отрасль - лидер среди всех отраслей российской экономики по количеству созданных рабочих мест. И все что происходит в этой сфере напрямую влияет на благополучие населения нашей страны. В последние годы государство проявляет огромный интерес и принимает активное участие в формировании правил для ретейла. В связи с этим рынок чувствует, что необходимо объединяться и доносить до государства свою позицию, предостерегать от ошибок и помогать формировать правила в розничном звене, обладая необходимыми для этого компетенциями", - отметил президент АКИТ Артем Соколов.

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