Росрыболовство не исключает проблем со строительством судов-краболовов в рамках инвестквот

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Росрыболовство не исключает возникновения проблем со строительством более 40 судов-краболовов в рамках инвестиционных квот. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков в интервью телеканалу РБК.

"Существует проблема со стройкой более 40 судов-краболовов, которые заложены в рамках инвестиционной квоты. Верфи, к сожалению, не полностью готовы к реализации этих проектов", - сказал он.

"Мы не видим дефицита судов, он не планируется, его не будет. Это основано на экономических показателях. Во-первых, необходимо квоту осваивать на 70%, иначе ты ее лишаешься. Во-вторых, если ты не успеешь новые суда построить, всегда есть возможность купить б/у до момента, когда ты введешь в строй суда по инвестиционным квотам. В этом плане мы серьезных проблем каких-то не видим", - добавил Шестаков.

Об аукционах

28 августа 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение крабовых аукционов, согласно которым распределение квот состоялось до 1 ноября. Таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. Документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) краба в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство. По оценкам Росрыболовства, доход бюджета РФ от проведения крабовых аукционов составляет около 140 млрд рублей.