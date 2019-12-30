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Кабмин утвердил правила ведения госреестра транспортных средств с 1 января 2020 года

Согласно постановлению, в течение полугода МВД и Минкомсвязь должны обеспечить возможность получения гражданами сведений из реестра через личный кабинет на портале госуслуг

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок ведения государственного реестра транспортных средств, которым будет заниматься МВД с 1 января 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина.

"Цель создания государственного реестра - обеспечение государственного учета транспортных средств, межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнении государственных функций в электронном виде, а также установление порядка получения данных заинтересованными лицами", - говорится в сообщении правительства.

Отмечается, что ведение госреестра будет осуществляться МВД России с 1 января 2020 года. В него, в частности, будут внесены уже имеющиеся у Госавтоинспекции данные об автомобилях. Согласно постановлению, в течение полугода МВД и Минкомсвязь должны обеспечить возможность получения гражданами сведений, содержащихся в этом реестре, через личный кабинет на портале госуслуг.

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