Скоростные поезда "Ласточка" начали курсировать между Краснодаром и Анапой

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Скоростные электропоезда "Ласточка" начали курсировать между Краснодаром и Анапой, первый поезд отправился в понедельник из Анапы, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"Сегодня первая "Ласточка" отправилась из Анапы в Краснодар. Первый поезд № 824 отправился из Анапы в 10:15 мск и прибудет в Краснодар в 13:13 мск. Из Краснодара экспресс сегодня отправится в 18:26 мск, а в дальнейшем по расписанию будет ходить в 6:06 мск и в 18:26 мск ежедневно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что это самый быстрый вид общественного транспорта на данном участке. Время в пути - около 2 часов 40 минут.

"Для Анапы это по-настоящему историческое событие. Теперь попасть в столицу края и обратно можно меньше, чем за три часа, в комфортных условиях, без пробок и четко по расписанию. "Ласточка" позволит улучшить транспортную доступность Анапы, сократить время в пути и, конечно, увеличить туристический поток не только в летний период, но и в межсезонье", - приводятся в сообщении слова главы Анапы Юрия Полякова.

Как уточнили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, открытие нового маршрута стало возможно благодаря существенной модернизации инфраструктуры. Выполнены работы по электрификации участка Разъезд 9 км - Юровский - Анапа. В общей сложности здесь установлено 4400 опор и смонтировано 210 километров контактного провода.

На станции Разъезд 9 км (Краснодарский край, возле города Крымск) построен вокзал вместимостью 50 человек и оборудована остановочная платформа длиной 420 метров. Для удобства пассажиров также отремонтированы платформы на станции Гостагаевская.

О поезде

Ранее сообщалось, что все вагоны электропоездов оборудованы климатическими установками, для перевозки крупногабаритной ручной клади предусмотрены специальные стеллажи. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями, в частности, предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку и высадку маломобильных пассажиров, в том числе и с низких платформ.

В период с 30 декабря по 8 января пассажирам, следующим по маршруту Краснодар - Анапа и в обратном направлении, будет предложена возможность приобретения билетов по специальной цене.