Экспорт лайнеров МС-21 в Малайзию может начаться в 2023 году

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Экспортные поставки авиалайнеров МС-21 в страны дальнего зарубежья, в том числе в Малайзию, могут начаться в 2023 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия-24".

"Коммерческие поставки начнутся в 2021 году. Мы начнем поставлять сначала российским эксплуатантам, ближнему зарубежью. В портфеле заказов есть заказчики из дальнего зарубежья, но [поставки] будут ориентированы на 2023-2024 годы. Это страны Юго-Восточной Азии, Малайзия", - сказал он, отметив, что Малайзия является одним из первых заказчиков на приобретение МС-21.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест).

Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в мае 2017 года. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний. Пока на самолет устанавливаются американские двигатели PW1400