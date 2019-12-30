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Газовый конфликт России и Украины
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Песков назвал непростой работу России и Украины по газовому контракту

Кремль при этом не делает прогнозов по поводу возможности заключения контракта

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения газового контракта РФ и Украины.

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"Пока нечего сказать, идут переговоры, ведется работа", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его оценке, ведущаяся работа "непростая".

"Пока не будем забегать вперед и делать какие-то прогнозы", - отметил представитель Кремля.

Представители России и Украины на данный момент ведут переговоры по соглашению о транзите газа в Европу.

20 декабря Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа (действующий истекает 31 декабря 2019 года) сроком на пять лет, а также об урегулировании взаимных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом". Стороны договорились об отказе от новых взаимных претензий, отзыве взаимных исков, выплате "Газпромом" около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража и мировом соглашении по антимонопольному разбирательству против "Газпрома" на Украине. В пятницу "Газпром" сообщил о выплате "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме того, в рамках договоренностей "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с НАК "Нафтогаз Украины" - транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины. "Нафтогаз" выступит компанией - организатором транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода. Согласно договору, минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период 2021-2024 годов.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныПесков, Дмитрий Сергеевич
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