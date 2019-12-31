{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Предоставление займов и приобретение ценных бумаг стало возможно через онлайн-платформы

Договоры инвестирования будут заключаться через оператора платформы, которым выступит хозяйственное общество, включенное Банком России в специальный реестр

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Предоставлять займы, приобретать ценные бумаги и утилитарные цифровые права теперь можно через инвестиционные онлайн-платформы. Такая форма инвестирования (краудфандинг) стала возможной благодаря вступившему в силу с 1 января федеральному закону "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в интернете, которая используется для заключения договоров инвестирования, подключиться к платформе можно также через мобильное приложение.

Договоры инвестирования будут заключаться через оператора платформы, которым выступит хозяйственное общество, включенное Банком России в специальный реестр. На оператора также возложена обязанность контролировать соблюдение ограничения в 600 тыс. рублей при каждом инвестировании физического лица. Данное ограничение не коснется граждан, зарегистрированных как ИП, а также граждан, признанных операторами инвестплатформы квалифицированными инвесторами.

Федеральный закон был разработан в рамках реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, утвержденной правительством РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Европейские лоукостеры смогут летать из аэропорта Пулково без ограничений
Режим "открытого неба" дает перевозчику право выполнять рейсы между двумя зарубежными странами без промежуточной посадки в домашнем регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС