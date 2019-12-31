Предоставление займов и приобретение ценных бумаг стало возможно через онлайн-платформы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Предоставлять займы, приобретать ценные бумаги и утилитарные цифровые права теперь можно через инвестиционные онлайн-платформы. Такая форма инвестирования (краудфандинг) стала возможной благодаря вступившему в силу с 1 января федеральному закону "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в интернете, которая используется для заключения договоров инвестирования, подключиться к платформе можно также через мобильное приложение.

Договоры инвестирования будут заключаться через оператора платформы, которым выступит хозяйственное общество, включенное Банком России в специальный реестр. На оператора также возложена обязанность контролировать соблюдение ограничения в 600 тыс. рублей при каждом инвестировании физического лица. Данное ограничение не коснется граждан, зарегистрированных как ИП, а также граждан, признанных операторами инвестплатформы квалифицированными инвесторами.

Федеральный закон был разработан в рамках реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, утвержденной правительством РФ.